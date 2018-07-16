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ديني

يجوز للمرأة التعطر ولكن بشرط

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع للمرأة أن تتعطر ولكن بشرط.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل عطر المرأة حرام؟»، أنه لا ينبغي على المرأة أن تتعطر بعطر فواح ولا ينبغي عليها أن تخرج بهذا العطر لتفلت الأنظار إليها، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية».

وأشار الى أن لم تتعطر المرأة بعطر غير فواح جاز لها ذلك فلو وضعت مزيلات عرق التى تجعل رائحة الجسم زكية وعطرة ولكنها فى النهاية لم تخرج الى غيرها ولم تلفت الانظار ولم تكن الروائح نفاذة فجاز لها أن تتعطر بها.

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