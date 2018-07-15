كريستيانو رونالدو في تورينو للانضمام لتدريبات يوفنتوس

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو الإيطالية والذي انضمام إلى فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسباني.



وكلفت الصفقة السيدة العجوز 100 مليون يورو ولمدة 4 سنوات وسيرتدي الدون افضل لاعب في العالم خمسة مرات القميص رقم 7 مع فريق يوفنتوس.



جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لنادى يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" استقبلت مليونًا و100 ألف متابع، بعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو الثلاثاء الماضى بـ48 ساعة.