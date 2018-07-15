شرطة التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى البيض الصيني

قال مصدر أمنى مسؤول بشرطة التموين إن هناك حملات على الأسواق والسلاسل التجارية بجميع محافظات الجمهورية بصفة يومية للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات وسلامة المنتجات وبيعها بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وأضاف المصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار البيض الصيني بالاسواق فقد تم تخصيص عدة ارقام لتلقى شكاوى المواطنين وهى ٢٤٠٦٠٨٠٠ و٢٤٠٦٠٨٠١ و٢٤٠٦٠٨٠٢.



وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين شدد على وجود حملات يومية على الأسواق.