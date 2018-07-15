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كأس العالم

رسميا.. مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:09 م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
حصد منتخب فرنسا البطولة الأكثر شعبية كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا وذلك بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي .

وحقق مودريتش لاعب منتخب كرواتيا لقب أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 بعد أن ساعد منتخب بلاده في الوصول إلي نهائي البطولة وكأكثر لاعب شارك في كأس العالم.

جدير بالذكر أن مودريتش حقق بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة زملاءه في ريال مدريد الاسباني العالم الماضي وقدم أداء رائعا للوصول لهذا الإنجاز .

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