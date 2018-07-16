السينما والأغنية الوطنية.. والثورات المصرية عبر التاريخ بملتقى الهناجر

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان " السينما والأغنية الوطنية .. والثورات المصرية عبر التاريخ"، وذلك يوم الخميس 19 يوليو الجارى، فى السابعة والنصف مساء، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الاوبرا المصرية.



يشارك في الملتقى المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، والدكتور هشام عزمى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والناقد الفنى طارق الشناوى، والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الفنى بأكاديمية الفنون، وتدير الحوار الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، بمصاحبة فرقة ألحان الموسيقى.