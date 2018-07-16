التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو

عبرت الطالبة أميرة سيد على حسانين الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الشعبة الأدبية فى امتحانات الثانوية الأزهرية بمجموع 611 بنسبة 96.98 % بمعهد فتيات حسن أبو بكر بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عن فرحتها وسعادتها بعد سماعها خبر نجاحها وتفوقها من أحد أقاربها.



وقالت أميرة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها سوف تلتحق بكلية اللغات والترجمة، مشيرة إلى أنها كانت تحصل على دروس فى بعض المواد وكانت تنظم وقتها بين المذاكرة والدروس ومساعدة والدتها في المنزل.



وأهدت اميرة نجاحها لأسرتها موجهة الشكر لوالدها ووالدتها لدعمها طوال فترة الامتحانات وتقديم الدعم المادى والمعنوى لها طوال فترة الدراسة، مؤكدة أن والدها لم يقصر يوما في تقديم اي دعم لها ولشقيقتها بسمة التى تدرس بالصف الثالث الابتدائى وكذلك والدتها التى كانت تشجعها كثيرا على المذاكرة.

