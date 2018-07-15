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كأس العالم

مدرب فرنسا : نحن أبطال العالم.. وعشت تلك اللحظات بمونديال 98

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:33 م
ديديه ديشامب
ديديه ديشامب
يسرى غازى
أكد ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا أن الشوط الأول أمام كرواتيا كان صعبا للغاية، لافتا إلى أن الديوك الزرقاء من أفضل منتخبات العالم.

وتغلب منتخب الديوك الزرقاء على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: نحن أبطال العالم، هذا يعني أننا أفضل من المنتخبات الأخرى، عندي مجموعة شابة ودعمتها بـ 14 لاعبا جديدا، هم يملكون إمكانيات فنية عظيمة، وتمكنوا من اكتساب الروح المعنوية العالية.

وتابع: لقد أدينا الأمور جيدا من الناحية الذهنية والنفسية بشكل خاص، أعتقد أن السيطرة خلال المباريات تكفي، لقد شاهدتم المباراة.. لقد كان الشوط الأول صعبا جدا رغم أننا كنا متقدمين في النتيجة، المهم في النهاية أننا أبطال العالم اليوم."

وأضاف: لا أحب الحديث عن نفسي،  لكن قصة نجاحي مرتبطة باللاعبين، بالسعادة التي تتملكهم اليوم، لقد سبق لي وأن عشت ذلك كلاعب قبل 20 سنة، وكان ذلك في فرنسا، وسيبقى راسخا في ذهني، ما قدمه اللاعبون اليوم رائع جدا، الجيل الحالي عاش هذه التجربة، وسيستمتع بذلك وبما يعيشه اليوم لوقت طويل، هذا ضرب من الجنون، اللاعبون الآن لا يقدرون بعد ماذا يعني نيل لقب كأس العالم ، لقد قلت لهم بعد نهاية المباراة بأن ما حققوه اليوم سيبقى محفورا في ذاكرتهم للأبد، صحيح أن بعضهم نال الكثير من الألقاب في مشواره، لكن لا يوجد لقب أفضل من اللقب الذي أحرزناه اليوم.

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