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فن

طارق الشناوي: زواج شيري عادل من معز مسعود جاء في مصلحتها فنيًا

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:04 م
صدى البلد
أحمد عمر البهى
أكد الناقد الكبير طارق الشناوي، أن الضجة التي حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان الداعية الإسلامى معز مسعود زواجه من الفنانة شيرى عادل سيكون لها مردود إيجابى على الفنانة الشابة .

وتابع " الشناوى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن ما يقصده بان مردود تلك الزيجة إيجابى على الفنانة شيرى عادل، يعود إلى أنها لم تكن تحت بؤرة الاضواء دائمًا، إلا أنها حاليًا أصبحت نجمة "مانشيتات صحفية " وهذا الأمر سيصب فى صالحها.

واستكمل حديثه: ان الاهتمام بالفنانة شيرى عادل سيكون كبير خلال الفترة القادمة، فارتباطها بداعية إسلامى سيجعلها محط الأنظار سواء فى مظهرها أو طبيعة الأدوار التى سوف تقوم بتقديمها.

وأضاف قائلًا : شيرى عادل لم تقدم من قبل أدورًا فارقة فى مسيرتها الفنية، بل أن أدوارها كانت مقبولة بالنسبة للمشاهد ونجحت فى كسب محبتهم , ولكن خلال الفترة القادمة ستكون عيون المشاهدين على الشخصيات التى ستلعبها فى أعمالها الفنية بشكل خاص، بل أن المشاهدين سيكون لديهم الرغبة فى معرفة رد فعل زوجها فيما ترتديه أو تقدمه فى الأعمال الفنية .

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