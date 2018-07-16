اليوم.. استكمال نظر استئناف طالبين لقتلهم ضحية موقع التسوق

تستكمل الدائرة 36 جنح الأحداث المنعقدة بالعباسية اليوم الاثنين، نظر استئناف طالبين متهمين بقتل محمد عبد العزيز طالب هندسة بنها بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق شهير.



وكانت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، قضت بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبدالعزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق شهير.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.

