ماكرون يستقبل منتخب فرنسا بعد تتويجه بكأس العالم 2018 اليوم

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقيم، اليوم الإثنين، حفل استقبال على شرف لاعبي المنتخب الفرنسي والطاقم الفني والاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ بمناسبة فوز فرنسا بمونديال روسيا 2018 لكرة القدم.



وأضاف الإليزيه، في بيان، أن أكثر من ألف شاب و300 رياضي سيكونوا حاضرين للاحتفال بأبطال المنتخب، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي سيستقبل- في لقاء خاص على هامش الاحتفال- باللاعبين وعائلاتهم.



كان الرئيس ماكرون قد حضر مباراتي نصف النهائي والنهائي لمؤازرة المنتخب الفرنسي، وحضر برفقته مباراة النهائي قرينته "برجيت" ووزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت.