ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مجلس الأئمة بأستراليا يرسل خطابا للأعلى للإعلام ضد مصطفى راشد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أرسل مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، خطابا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعلن فيه تبرئه من مصطفى راشد، الذي يدعى أنه مفتي أستراليا.

أكد مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالي، أن المدعو مصطفى راشد ليس مفتيًا لأستراليا، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى أستراليا ولا يعرفه أحد من الجالية الإسلامية، وليس له أى نشاط إسلامى أو اجتماعى، إلا من خلال القنوات الفضائية المصرية.

وطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة وعدم تكرارها لسلبية ردة الفعل على الإسلام عامة وعلى مسلمى وأئمة أستراليا خاصة والوقف الفورى بتقديمه فى أى جهة رسمية أو إعلامية كمفتى أو إمام فى أستراليا.

وتابع: أعلمنا الحكومة الأسترالية والجهات الخاصة فيها بهذا الخصوص، وهناك إجراءات لازمة وقانونية قادمة على ما يقوم به مصطفى راشد من تزييف وانتحال شخصية مفتى أستراليا ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا مع الجهات الرسمية في أستراليا وبالأخص السفارة الأسترالية فى مصر بهذا الخصوص والتى تؤكد جميعها صحة ما تم ذكره في هذا البيان.

وكانت قد تناقلت بعض وسائل الإعلام عن المدعو مصطفى راشد فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، ثم تنسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة، وتصفه بأنه مفتى أستراليا تارة أخرى.

ترشيحاتنا

متحرميش نفسك.. إليك أسرع رجيم لإنقاص الوزن بدون عناء

تعرف على جماعة المقتحمين لملعب مبارة نهائي كأس العالم .. صور

شاهد.. رد فعل الرئيسين الفرنسي والكرواتية بعد نهاية نهائي كأس العالم

عصام الحضري يهاجم رئيس لجنة الحكام فى برج العرب

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

كشف غموض العثور على طفلين توأم وسط الزراعات بطوخ

علقة ساخنة لشاب حاول اختطاف طفلة في بلقاس.. فيديو صادم

هجوم ناري من خالد بيومي على اتحاد الكرة.. الكابوس لم ينته

ماكرون يقبل رئيسة كرواتيا بعد المباراة النهائية في حضور زوجته.. فيديو

شاهد..رئيسة كرواتيا توزع القبلات والأحضان على اللاعبين بعد فوز فرنسا

تعرف على رواتب أسوأ مدربي كأس العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو
هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟