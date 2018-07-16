مجلس الأئمة بأستراليا يرسل خطابا للأعلى للإعلام ضد مصطفى راشد

أرسل مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، خطابا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعلن فيه تبرئه من مصطفى راشد، الذي يدعى أنه مفتي أستراليا.



أكد مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالي، أن المدعو مصطفى راشد ليس مفتيًا لأستراليا، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى أستراليا ولا يعرفه أحد من الجالية الإسلامية، وليس له أى نشاط إسلامى أو اجتماعى، إلا من خلال القنوات الفضائية المصرية.



وطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة وعدم تكرارها لسلبية ردة الفعل على الإسلام عامة وعلى مسلمى وأئمة أستراليا خاصة والوقف الفورى بتقديمه فى أى جهة رسمية أو إعلامية كمفتى أو إمام فى أستراليا.



وتابع: أعلمنا الحكومة الأسترالية والجهات الخاصة فيها بهذا الخصوص، وهناك إجراءات لازمة وقانونية قادمة على ما يقوم به مصطفى راشد من تزييف وانتحال شخصية مفتى أستراليا ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا مع الجهات الرسمية في أستراليا وبالأخص السفارة الأسترالية فى مصر بهذا الخصوص والتى تؤكد جميعها صحة ما تم ذكره في هذا البيان.



وكانت قد تناقلت بعض وسائل الإعلام عن المدعو مصطفى راشد فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، ثم تنسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة، وتصفه بأنه مفتى أستراليا تارة أخرى.