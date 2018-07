تنسيق الجامعات 2018.. قواعد قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات

أعلن موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وأسلوب قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية (صدر القرار الوزاري رقم 1183 لسنة 2017 بتاريخ 21/3/2017) بتنسيق الجامعات 2018، والتي جاءت على النحو التالي:



وتعد شهادة النيل الدولية شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التربية والتعليم المختصة اعتماد شهادة اتمام مرحلة الدراسة الثانوية التى تصدرها المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، المدارس التى يرخص لها بذلك من جهات الترخيص المعنية بمسمى: (شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).



أما عن القواعد العامة تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية (CNISE) وفق المتطلبات الآتية اجتياز بنجاح امتحانات سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وفقًا لجدول المواد الوارد بقرار وزير التربية والتعليم الصادر في هذا الشأن، اجتياز بنجاح امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية، اجتياز بنجاح امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية: الفن والتصميم Art and Design، الموسيقى Music، التربية الرياضية Physical Education، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.



يتقدم الطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International of Secondary Education (CNISE) للالتحاق بالجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية بشرط قضاء اثني عشر عاما على الأقل في التعليم قبل الجامعي منها ثلاث سنوات على الأقل في المرحلة الثانوية.



يتم احتساب كل من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات (المستوي الأول L1) (إجباري) بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) ضمن المواد السبع المطلوبة كحد أدنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية/معهد.



أما عن قواعد تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية فتحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويا من حملة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بجميع تخصصاتها طبقا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى.



يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في كليات المجموعة العلمية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية .



النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية =عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية ÷عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.



النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة (العلمية + الهندسية) = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة ( الهندسية + العلمية ) ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات االتى تقبل المجموعة (الهندسية + العلمية ) من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.



النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات النظرية والأدبية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموع الكليات النظرية والأدبية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات النظرية والأدبية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.



ويتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة للشهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن الي العدد الصحيح الأعلى، فعلى سبيل المثال: إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية والمؤهلين للقبول فى كليات المجموعة العلمية 20 طالبا وكان مجموع أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية في كليات المجموعة العلمية 43000 طالب تكون النسبة المرنة فى مجموعة الطلاب العلمية 0,0465116%.



وعليه تكون الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية فى كل كلية تقبل 900 طالب يساوى 0,0465116 x 900 = 0,418 – يتم جبرها إلى مكان واحد فى كل كلية من كليات المجموعة العلمية.



وحول شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بالضوابط والشروط التالية: أن يكون الطالب ناجحًا في سبع مواد في المستوى الأول (L1) كحد أدني، وفي حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى (L2 أو L3) فيمكن احتساب أي منهما بدلًا من المستوى الأقل (L1) لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد العليا للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة في كل مستوى يدرسه الطالب في الشهادة، مع التأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وبشرط عدم تكرار أي مادة في أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري إلا في حالة الكليات العلمية والهندسية، وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.



وذلك فيما عدا المواد التي تدرس في مستوى أعلى من المستوى (L1) فقط وتمت معادلتها ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية، يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة وفقًا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتباري للشهادة (الحد الأدنى للنجاح تقدير E).



المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلي ثلاث مجموعات مواد إجبارية وهي المواد التي تدخل ضمن متطلبات الشهادة ولا يمكن الحصول علي شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح وهي مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، مواد أساسية وهي المواد المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة، مواد اختيارية وهي جميع المواد التي تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وتم الموافقة عليها ومعادلتها سابقًا من قبل وزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التي يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.



للقبول في بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتباري وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.



وحول المواد المؤهلة المطلوبة للقبول بالكليات والمعاهد المصرية تصنف المواد المؤهلة لكليات ومعاهد الجامعات المصرية إلي ثلاث مجموعات علي النحو التالي المجموعة الأولى (مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية) وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الآداب – الحقوق – الاقتصاد والعلوم السياسية – التجارة – التجارة وإدارة الأعمال – الإعلام – الآثار – الألسن – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – الاقتصاد المنزلي – الأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات "آداب" – الفنون الجميلة "فنون" – التربية الفنية – التربية الرياضية – التربية الموسيقية – التربية النوعية – البنات جامعة عين شمس "تربية" – والمعاهد العالية الخاصة "إدارة – محاسبة – سياحة وفنادق – لغات – نظم معلومات" ) والكليات والمعاهد المناظرة.



المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، المواد الأساسية: لا يوجد، المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية.



المجموعة الثانية (المجموعة العلمية) وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الطب البيطري - العلاج الطبيعي- الأقسام العلمية بكليات العلوم – الأقسام العلمية بكليات التربية – البنات علوم – البنات تربية "علمي" بكلية البنات جامعة عين شمس – كليات الزراعة – كليات الفنون التطبيقية ) والكليات المناظرة.



المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء والأحياء، المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية، المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الطبية (الطب- طب الأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي- الطب البيطري- التمريض) والكليات المناظرة المستوى (L3) في مادة الأحياء، أو المستوى الثاني علي الأقل (L2) في مادتين أحدهما مادة الأحياء والأخرى من بين مواد (الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات).



المجموعة الثالثة (المجموعة الهندسية) وهي مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الهندسة - الحاسبات والمعلومات - كلية التخطيط العمراني - أقسام الرياضيات بكليات العلوم - المعاهد العالية الخاصة "أقسام هندسية وتكنولوجية" - كليات الفنون الجميلة"عمارة" -كليات الزراعة "شعبة هندسة زراعية" - كليات التربية "قسم رياضيات"– الفنون التطبيقية - المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية) والكليات المناظرة.



المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء، المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية، المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الهندسية (الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الفنون الجميلة "عمارة" – التخطيط العمراني بجامعة القاهرة) والكليات المناظرة، المستوى (L3) في مادة الرياضيات، أو المستوى الثاني علي الأقل (L2) في مادتين أحدهما مادة الرياضيات والأخرى من بين مواد (الفيزياء- الكيمياء- الأحياء).



وحول طريقة حساب المجموع الاعتباري فيتم احتساب المجموع الاعتباري للطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية على أساس مجموع الدرجات الفعلية المقابلة لتقدير كل مادة حسب المواد المطلوبة للالتحاق بكل كلية /معهد منسوبا إلى الدرجة النهائية لمجموعة المواد المطلوبة وفقا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد أدناه.



الكليات والمعاهد الأدبية والنظرية: القسمة على المجموع الكلى لعدد سبع مواد.



الكليات العلمية/الهندسية: القسمة على المجموع الكلى لعدد ثماني مواد (حال دراسة الطالب مادة واحدة في مستوى L3) أو القسمة على المجموع الكلى لعدد تسع مواد (حال دراسة الطالب مادتين في مستوى L2).



يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب في مادة اللغة الفرنسية (حال اختيارها) منسوبة إلى النسبة المئوية ضمن المجموع الاعتباري.