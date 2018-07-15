طارق يحيى: الخريطة العالمية لكرة القدم تغيرت.. فيديو

قال طارق يحيى، المدير الفني لنادي بتروجيت، إن خريطة كرة القدم تغيرت، والدليل على ذلك عدم وصول الفرق ال6 الكبار لنهائي كأس العالم.



وأضاف يحيى، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»أن بلجيكا ظهرت بمستوى رائع، مشيرا إلى أن منتخب بلجيكا خطط لكأس العالم 2018، منذ 11 عاما، ويجب استخدام أليات وأدوات التخطيط في منتخب مصر.



وأوضح المدير الفني لنادي بتروجيت، أننا متأخرين جدا في إجراءات البدء في التجهيز لتصفيات أفريقيا، مشيرا إلى أن منتخب مصر وصل إلى كأس العالم بعد 28 عاما، ويجب استخدام أدوات مختلفة للاستمرار في الوصول إلى كأس العالم.

