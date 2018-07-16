زواج وطلاق على طريقة التيك أوى .. وليد فواز ومي سليم لم يستمر زواجهما 3 أسابيع .. ومحمد منير يحن للعزوبية بعد 50 يوما

- إيمان العاصى تتزوج وتنفصل في 3 أشهر

- أحمد الفيشاوى يطلق وسام فى شهر العسل



أثار إعلان الفنان وليد فواز انفصاله عن الفنانة مى سليم جدلا واسعا، خاصة أنه لم يمر على زواجهما أكثر من ثلاث أسابيع تقريبا وهو الامر الذي اثار حفيظة البعض وأعاد للأذهان عديد من الفنانين الذين نهجوا نفس النهج وكأنهم رافعون شعار زواج وطلاق على طريقة الوجبات السريعة.



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وليد ومى :

بدأت قصة زواج مى سليم ووليد فواز من مسلسل "الرحلة" الذى عرض فى رمضان الماضى ليعلن الثنائى عن قرار الارتباط، حيث تم تحرير وثيقة الزواج فى أحد مكاتب الجنسية كون الفنانة مى سليم اردنية الجنسية وبعد أيام قليلة من الزواج يفاجئنا وليد فواز على صفحته بإعلان الانفصال حيث لم يمر على زواجهما أكثر من 3 اسابيع وهو الامر الذى اثار جدلا فى الوسط الفنى حيث حاول البعض الإصلاح بينهما وحتى الآن لا يوجد نية للصلح.



محمد منير:

ظل المطرب محمد منير طيلة حياته لا يفكر في الارتباط والزواج، رافعا شعار العزوبية، إلا أنه فاجأ الجميع في عام 2014، بإعلان الزواج من داليا محمد يوسف وهى إحدى السيدات التي يرجع أصلها إلى النوبة وهى منطقة ميلاد منير ولكن بعد أقل من 50 يوما، أعلن منير انفصاله في منزل شقيق والدتها بالقاهرة، ليقرر استكمال حياته وحيدًا دون زواج.



رانيا يوسف :

لم يستمر زواج الفنانة رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي وهو زوجها الثانى، أكثر من شهرين، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه بسبب بعض المشاكل في عمله وتعثره المالي في سداد ديوانه.



أحمد الفيشاوي:

الفنان احمد الفيشاوي كان أسرع فنان في اتخاذ قرار الطلاق بعد شهر واحد فقط من زواجه من وسام، حيث نشب بينهما خلاف شديد في شهر العسل جعل العروس تعود إلى منزل عائلتها غاضبة، ليتم الطلاق، وقد استطاعت وسام أن تحصل على حكم لصالحها فيما يخص النفقة وغيرها من الأمور المادية.



إيمان العاصي:

الفنانة إيمان العاصي أعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها من رجل الأعمال ، ولكن بعد 3 أشهر بدأت الخلافات لتصل إلى الطلاق الذي لم يتم بسهولة، حيث قام الزوج بحبسها في غرفه في الفيلا لتتنازل عن كل أملاكها وكل مستحقاتها المالية قبل أن يطلقها.



أحمد رمزي ونجوي فؤاد:

تزوج الفنان أحمد رمزي من الفنانة نجوى فؤاد لم يستمر سوى 21 يوما، وكان دافع الزواج الخوف على سمعتها بعدما قال له الصحفي كمال الملاخ "بسبب الخلاف الذى حدث بينك وبين أحمد فؤاد حسن فى منزل نجوى فؤاد خرج ومر على كل الصحف وأبلغهم أن رمزي كان فى منزل نجوى فؤاد وسينشر الخبر غدا فى الصحف وستكون فضيحة كبيرة".



رشدي أباظة وصباح:

لكن يظل الرقم القياسي لأسرع طلاق في تاريخ الوسط الفني من نصيب رشدي اباظة وصباح ،حيث لم يدم زواجهما سوى 24 ساعة فقط، ففي مايو من عام 1967 اعترفت صباح بحبها لرشدي أباظة خلال تواجده ببيروت، وقام رشدي على الفور باصطحابها إلى المأذون وبعد ما يقرب من يوم واحد فقط اصطحبها إلى المحكمة الشرعية في مدينة صيدا ليعلنا انفصالهما، وذلك بسبب ارتباطه في ذلك الوقت بالراقصة سامية جمال الذى ظل متزوجًا منها لأكثر من عشر سنوات.