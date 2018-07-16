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كأس العالم

تعرف على رواتب أسوأ مدربي كأس العالم 2018

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:51 ص
كوبر
كوبر
كانت المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 الأسوأ في الأداء مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة.

وعلى الرغم من أن مدربي تلك المنتخبات يتقاضون رواتب كبيرة نسبيًا لأنهم قدموا مستويات فنية سيئة، ولم يقوموا بتطوير طريقة اللعب أو على الأقل محاولة التغيير وتفادي الأخطاء التي ارتكبوها في أول مباراة بالبطولة في دور المجموعات.

وفيما يلي نستعرض رواتب أسوأ مدربي المنتخبات التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا والتي كان أغلبها المنتخبات العربية :

- هيكتور كوبر (مصر)
يتقاضى الأرجنتيني راتب سنوي "1.2 مليون يورو".

- خورخي سامباولي (الأرجنتين)
يتقاضى سامباولي راتب "1.7 مليون يورو".

- يواكيم لوف (ألمانيا)
يتقاضى لوف مرتب "3.8 مليون يورو".


- نبيل معلول (تونس)
يتقاضي معلول 350 ألف يورو سنويًا.


- أوسكار راميريز (كوستاريكا)
يتقاضى راميريز 300 ألف يورو سنويًا.

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