ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال خليجي



فيلم «الديزل» بطولة محمد رمضان، فتحى عبدالوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى.

كشفت الفنانة ياسمين صبرى حقيقة زواجها من رجل أعمال خليجي.ونفت ياسمين صبري الشائعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، فى تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كده كتير كفاية شائعات بقى".وكانت ياسمين صبري قد شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم ليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام، وتم عرضه موسم عيد الفطر الماضى وحقق إيرادات جيدة منذ عرضه.كما تشارك حاليا فى تصوير فيلم الديزل إلا أنها أصيبت مؤخرا بالرباط الصليبي في ركبتها ما دفعها لتأجيل تصوير مشاهدها.