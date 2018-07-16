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كأس العالم

حماس رئيسة كرواتيا ودعم شمايكل لنجله أبرز اللقطات المؤثرة في المونديال

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:37 ص
حماس رئيسة كرواتيا
حماس رئيسة كرواتيا
عبد العزيز جمال
خطفت رئيسة كرواتيا أنظار العالم خلال ظهورها في مباريات كأس العالم مساندة المنتخب الكرواتي ، حيث تعودت رئيسة كرواتيا عقب كل فوز لمنتخب بلادها للنزول وسط اللاعبين لاحضتانهم وتقبيلهم، لدعمهم من أجل استكمال الملحمة حتى النهاية.

وحسم منتخب فرنسا منافسات كأس العالم 2018 بروسيا على حساب نظيره الكرواتي بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية لمونديال روسيا التي أقيمت على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الأحد والتي ظهرت فيها رئيسة كرواتيا بحماس مشتعل .

وبهذا اللقب يُتوج منتخب الديوك بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب للمرة الأولى عام 1998، ليعادل عدد الألقاب التي توج بها منتخبا الأرجنتين وأوروجواي في البطولة.

وشهد كأس العالم بروسيا، العديد من اللقطات المؤثرة طوال البطولة والتي جاء أبرزها ظهور رئيسة كرواتيا تدريجيا، وعقب كل مباراة يحقق خلالها الكروات الفوز، تخطف كوليندا جرابار كيتاروفيتش عدسات الكاميرا.

واعتادت رئيسة كرواتيا عقب كل فوز لمنتخب بلادها للنزول وسط اللاعبين لاحضتانهم وتقبيلهم، لدعمهم من أجل استكمال الملحمة حتى النهاية.

كما تضمنت الاحداث قيام الأسطورة دييجو مارادونا برفع قميص مواطنه ليونيل ميسي في المدرجات قبل انطلاق مباراة كرواتيا والأرجنتين بكأس العالم.

ورصدت عدسات الكاميرا حماس من جانب مارادونا اتبعه رفع قميص ميسي، في ظل دعمه للمنتخب الأرجنتيني في مباراته التي كانت الثانية بدور المجموعات، والتي انتهت بخسارة التانجو بثلاثة أهداف دون رد.

وفي لقطة مؤثرة ظهر جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا وزوجته عقب مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا بالدور قبل النهائي لكأس العالم.

وعقب المباراة انتظرت زوجة ساوثجيت فى مدرجات ملعب اللقاء، لتواسي زوجها بعد الخروج وعدم التأهل للمباراة النهائية.

كما برز الأسطورة الدنماركية بيتر شمايكل في مدرجات مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا من أجل داعم نجله كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي.

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