ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:46 ص
تعرف على الحالة المرورية
تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
عبد العزيز جمال
كشف العميد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بإدارة مرور الجيزة عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح طاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية الأولى أن جميع المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وكافة مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد حتى الان ، مشيرا الى انه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة حتى الآن.

وتابع أن هذا التوقيت من العام تكون الحالة المرورية هادئة جدا ، مشيرا الى انه حتى الان تشهد كافة المحاور سيولة مرورية ولا توجد إخطارات بوقوع حوادث تؤثر على الحركة.

وأوضح أن كباري أكتوبر والجلاء والجامعة وعباس و15 مايو والساحل تعمل جميعها بشكل جيد جدا ولا توجد أي كثافات مرورية عليها في الاتجاهين.

كما أكد أن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية حتى الآن، كما تشهد منطقة المهندسين سيولة مرورية بشوارعها على الرغم تحويلات شارع احمد عرابي نظرا لأعمال المترو الانشائية إلا أن تأثيرها محدود جدا على الحركة.

كما أكد طاهر على أن منطقة المريوطية وشارع البحر الأعظم يشهدان سيولة مروية ، كما تشهد ميادين الجامعة والمنيب والرماية والمحاور المرتبطة بها سيولة مرورية، كما ساعد نفق النهضة بعد افتتاحه على احداث انفراجة مرورية في منطقة كوبري الجامعة والمحاور والطرق المرتبطة بها.







ترشيحاتنا

حدث فى مثل هذا اليوم 16 يوليو

وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

شوقي السعيد يعترف بتعمد إصابة وليد سليمان

لحظة سقوط شاب من قطار سريع.. فيديو

مبابي وبوغبا .. أبناء العرب وأفريقيا يوحدون فرنسا في كأس العالم

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

هل الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات يصلهم؟ الإفتاء تجيب

تعرف على رواتب أسوأ مدربي كأس العالم 2018

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018

عمرو ورده ينشر صورة له في تدريبات باوك اليونانى

شاهد .. بوجبا يسخر من المنتخب الإنجليزي بعد التتويج بكأس العالم

رامي جمال يطرح ألبومه الغنائي ليالينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018
أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟