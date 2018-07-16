تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كشف العميد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بإدارة مرور الجيزة عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح طاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية الأولى أن جميع المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وكافة مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد حتى الان ، مشيرا الى انه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة حتى الآن.



وتابع أن هذا التوقيت من العام تكون الحالة المرورية هادئة جدا ، مشيرا الى انه حتى الان تشهد كافة المحاور سيولة مرورية ولا توجد إخطارات بوقوع حوادث تؤثر على الحركة.



وأوضح أن كباري أكتوبر والجلاء والجامعة وعباس و15 مايو والساحل تعمل جميعها بشكل جيد جدا ولا توجد أي كثافات مرورية عليها في الاتجاهين.



كما أكد أن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية حتى الآن، كما تشهد منطقة المهندسين سيولة مرورية بشوارعها على الرغم تحويلات شارع احمد عرابي نظرا لأعمال المترو الانشائية إلا أن تأثيرها محدود جدا على الحركة.



كما أكد طاهر على أن منطقة المريوطية وشارع البحر الأعظم يشهدان سيولة مروية ، كما تشهد ميادين الجامعة والمنيب والرماية والمحاور المرتبطة بها سيولة مرورية، كما ساعد نفق النهضة بعد افتتاحه على احداث انفراجة مرورية في منطقة كوبري الجامعة والمحاور والطرق المرتبطة بها.















