ترامب ينتقد غباء أسلافه في التعامل مع الروس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الاثنين، إن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما اعتقد أن هيلاري كلينتون ستفوز في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وعندما أخبره مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتدخل الروسي في الانتخابات ، تجاهل أوباما الأمر ولم يفعل شيئًا.



وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعات من لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين "عندما فزت كانت صفقة ناجحة وبدأ الصيد في الماء العكر بزعامة سترزوك (عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بريطانيا)".



وتابع الرئيس الأمريكي "علاقتنا مع روسيا لم تكن سيئة أبدا مثل وقتنا الحالي" ، ملقيا باللوم على سنوات عديدة من "حماقة وغباء إدارة الولايات المتحدة".



ويلتقي ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة هلسنكي الفنلندية ، ويبحث الرئيسان عدة قضايا خلافية أبرزها الوضع في سوريا والعلاقات مع إيران.