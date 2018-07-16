سعر الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين، وسجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 625 جنيهًا للجرام وعيار 18 نحو 536 جنيهًا للجرام.



وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 715 جنيهًا، والجرام عيار 14 نحو 418 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5000 جنيه، فيما سجّل السعر العالمي نحو 1240 دولارًا للأوقية.



من جانبه، قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب عالميا في أدني مستوى لها في سبعة أشهر، ومحليا إلى أقل نقطة سعرية لها في 2018.