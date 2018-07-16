لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الكرة مكسب وخسارة لذلك كل الشعوب تتعامل مع المبارايات بكل احترام.



وأضافت لميس سلامة خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، ان الجماهير تنتظر المونديال كل 4 سنوات لكى يجمعهم، موضحة انه لأول مرة نشهد متابعة الرؤساء للمنتخبات والمبارايات.



واشارت إلى أن تلقائية رئيسة كرواتيا سبب تعاطف المصريين مع المنتخب الكرواتى.

