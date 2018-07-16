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لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الكرة مكسب وخسارة لذلك كل الشعوب تتعامل مع المبارايات بكل احترام.

وأضافت لميس سلامة خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، ان الجماهير تنتظر المونديال كل 4 سنوات لكى يجمعهم، موضحة انه لأول مرة نشهد متابعة الرؤساء للمنتخبات والمبارايات.

واشارت إلى أن تلقائية رئيسة كرواتيا سبب تعاطف المصريين مع المنتخب الكرواتى.

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