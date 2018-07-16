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حقيقة أزمة رغيف الخبز وأنابيب الغاز في حى الأسمرات.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، أنه "تم زيادة حصة الدقيق المخصصة لأهالي الحي لمواجهة مشكلة الخبز وذلك من 25 إلى 40 شيكارة".

وأشار"الغندور" خلال حوار خاص ببرنامج صباح أون"المذاع عبر فضائية "أون لايف"،اليوم الإثنين، إلى أن "المخابز تفتح يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً مما يتيح لأهالى الحى الشراء فى الوقت المناسب".

ونفى"رئيس حى الأسمرات"وجود أزمة في أنابيب الغاز؛ حيثُ أنه يتم توفير 500 أنبوبة يوميًا لأهالى الحى، فضلًا عن أنه بدأ التعاقد على الغاز الطبيعى لدخول المساكن ويتم التعامل بالقسط.

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