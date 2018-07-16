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فن

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:34 م
صدى البلد
محمد صبحى
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على مشاركة منظم الحفلات أحمد ياسين الاحتفال بزفاف شقيقته "آلاء" كريمة رجل الأعمال أشرف ياسين على أحمد نجل رجل الأعمال محمد عبد الموجود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

وكان من ضمن الحضور روجينا وحمدى بدر مدير أعمال بوسى والاعلامية انجى على والفنان محمود الليثى والمنتج محمد كارتر وحرمه الفنانة شيماء سيف والفنانة الاستعراضية الاء كوشنير والفنانة شذا ومنه عطية ومصفف الشعر محمد عاشور وأحمد باتشان ومهندس الديكور سمير السيد.

وأحيا الحفل نجم الأغنية الشعبية الفنان حكيم والميجا ستار محمد حماقى وبوسى والراقصة الاستعراضية اوسكانا، بالإضافة إلى فقرة مميزة لأحمد عصام من ال fire works.
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور
حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

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حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

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