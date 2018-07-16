شروط يجب توافرها فى محفظ القرآن.. فيديو

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك شروطا يجب توافرها فى محفظى القرآن الكريم، ويجب أن يكونوا من أصحاب المنهج الوسطي.



وقال عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، إن محفظي القرآن بين أيديهم أطفال محبة للقرآن ويتأثرون بكل ما يقال لهم من سلوكيات وأفعال وأقوال، فينبغي أن يكون المحفظ حافظا للقرآن على يد شيخ بالطريقة القديمة فى الكتاب، وأن يكون من أتباع المنهج الوسطي.



وأشار إلى أن محفظي القرآن تسببوا فى بعض المشكلات إذ ان بعضهم ليسوا على منهج المصريين أو المنهج الأزهري.