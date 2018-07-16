البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الشرطة

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971.

ويستبدل بنص المادة 61 من قانون هئية الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الاتي :





يُشكل مجلس التأديب الإستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهئية الشرطة من احد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.

وتسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما اذا قام المانع بأحد العضوين الاخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته ، ويمثل الإدعاء أمام مجلس التاديب الإستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.