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برلمان

عبدالعال يهدد النواب بمد دور الانعقاد بسبب الزوغان من الجلسة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:41 م
علي عبدالعال رئيس
علي عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
هدد رئيس البرلمان د. علي عبد العال بمد دور الانعقاد بسبب "زوغان" النواب من الجلسة العامة حيث لم تتوفر بالجلسة أغلبية الثلثين للموافقة على تعديلات قانون هيئة الشرطة.

كان رئيس البرلمان قد انتقد عدم إقرار بعض التشريعات التي تتطلب أغلبية الثلثين داعيا النواب للدخول لقاعة المجلس.

وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة صباح اليوم الاثنين، والتي من المقرر أن تناقش بحسب جدول الجلسات عددا من مشروعات القوانين، وتبدأها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تناقش الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي. فى. وشركة إينا – اندستريا نافتا دي. ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

كما تناقش الجلسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنه1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م. ع.

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