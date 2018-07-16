مشجعو يوفنتوس يستقبلون كريستيانو رونالدو ويطالبونه بدوري الأبطال

استقبل المئات من مشجعي نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد وذلك لدى وصوله اليوم إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات إتمام الصفقة.



وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى في صباح الاثنين لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد وهتفوا: اجلب لنا لقب دوري الأبطال ورد رونالدو عليهم بالتلويح بيديه والتوقيع على هدايا تذكارية للمشجعين.



جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي على أن يتم تقديم اللاعب رسميا في وقت لاحق بعد إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد الذي بلغ 112 مليون يورو.