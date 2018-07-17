احذر.. أمر يومي يغفل عنه البعض يعرضهم لعذاب القبر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة حتى تصح عبادته، منوهًا بأن عدم الحرص على الطهارة قد يًعرض الشخص لعذاب القبر.



واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقول الله تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» الآية 4 من سورة المدثر، وبما أخرجه ابن حبان في صحيحه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».



وأضاف أن ذلك قد يعرض الإنسان لعذاب القبر، مستدلًا بما أخرجه مسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه- قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: « أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ».



