فرنسيون يحررون محضرا ضد مصريين بسبب إيجار شقة ببولاق الدكرور

حرر فرنسي الجنسية محضرا بقسم شرطة بولاق الدكرور ضد مصريين يتهمهما فيه برفض دفع الإيجار لشقة استأجراها منه منذ عدة سنوات وذلك كإثبات حالة.



وكشفت تحقيقات شريف أسامة مدير نيابة بولاق الدكرور أن شابا مصري – فرنسي يقيم بفرنسا ويتردد أبناؤه علي الأراضي المصرية من فترة لأخري وأنهم يمتلكون شقة بمنطقة بولاق الدكرور قاموا بتأجيرها لشخصين مصريين واعتادوا تحصيل إيجارها عند زيارتهم لمصر.



وأضافت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور أنهم حضروا إلى مصر منذ عدة أيام في الزيارة المعتادة واتصلوا هاتفيا بمستأجري الشقة لتحصيل الإيجار منهم إلا انهم فوجئوا برفضهم لدفع الإيجار مرددين: "مفيش إيجار.. مش هندفع" ما دفع الفرنسيين لتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور لإثبات حالة مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا علي إيجار الشقة منذ عام ونصف.

