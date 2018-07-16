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رياضة

أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:08 م
صدى البلد
محمد سمير
قدم نادي يوفنتوس الإيطالي، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، أمام وسائل الإعلام مساء اليوم الإثنين.

ونشر نادي السيدة العجوز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة للاعبه الجديد بقميص النادي، في أول ظهور للهداف البرتغالي بقميص اليوفي.

وانتقل الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف نادي يوفنتوس هذا الصيف، معلنا عن بداية حقبة جديدة في مسيرته التاريخية.
أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

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