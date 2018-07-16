ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة في حياة على عبد الله صالح

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:39 م
صدى البلد
كشف محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح خلال تصريحات أدلى بها لموقع "عاجل"، بعض تفاصيل الحوار الذي دار بين صالح والحوثيين، قبل لحظات من قتله، مشيرا إلى أن صالح كان يستبعد قيام الحوثيين بقتله إلا أنه واجه غدرهم بشجاعة.

وأكد محمد المسوري، محامي صالح، أن القتلة أرادوا استسلام ورضوخ صالح لحكمهم على أن يودعوه الإقامة الجبرية في منزله، إلا أنه رفض.

وذكر المسوري أنهم طلبوا منه يلتمس الرحمة والعفو من زعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي، إلا أنه نهر من حدثه وقال: "يا كلب أنا في وجه الله".

وذكر شهود عيان وفقا لما أورده المسوري، أن هذه المواجهة تمت خلال وجود مقاتلين إيرانيين بمنزل الرئيس الراحل.

جدير بالذكر أن الرئيس على عبد الله كان قد دعي الشعب اليمني للانتفاض ضد مخطط الحوثيين والعودة إلى الصف العربي. وأضاف محامي الرئيس الراحل أن الأخير كان يسيطر على 90% من المحافظات اليمنية بعد إلقاء البيان الذي دعا فيه اليمنيين إلى العودة إلى الحضن العربي.

تقوم الميليشيات الحوثية وفقا لما ذكره المسوري بتغيير أماكن احتجاز أبناء صالح المعتقلين لديهم، بينما يواصل طارق على عبد الله أبن الرئيس الراحل دوره بالجبهات، فيما تقطن زوجته وأحد أبنائه في مسقط.

يذكر أن خبراء إيرانيين يدعمون مليشيات الحوثي في الهجمات الصاروخية التي تطلقها على الأراضي السعودية.

ترشيحاتنا

كارتيرون يكشف أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم

عامر حسين يكشف موقف المصري من اللعب في بورسعيد

تعرف على حكاية غُربال.. حكم مباراة الأهلي وتاونشيب

كريستيانو رونالدو يتحدي: دورى أبطال أوروبا سيكون علامتى في تاريخ يوفنتوس

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة المصري ورؤساء الأندية

شوبير: انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صفقة تجارية بحتة.. فيديو

سعودي يهاجم رئيسة كرواتيا على تويتر بعد خسارة كأس العالم

ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

مورينيو يهنئ اليوفي على الفوز بخدمات رونالدو

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل زيارة سلطان البهرة إلى مصر.. فيديو

مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه.. فيديو

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

سوسن مراد عز العرب تدعو لإقامة أسبوع القاهرة للفن والتصميم..فيديو
معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟