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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 15 متهما في أحداث شغب ديرمواس

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:35 ص
شعار النيابة العامه
شعار النيابة العامه - ارشيفيه
عمرو خليفة
تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم محاكمة 15 متهمًا بمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة الدفاع عن 12 متهمًا باقتحام كمين دلجا ونقطة الشرطة، كما استعمت لأقوال باقى الشهود فى القضية ثانية تضم 3 متهمين بحرق مجلس مدينة ديرمواس، وتأجلت القضيتين لجلسة 17 من الشهر الجارى لاستكمال المرافعة.

والمتهمون الـ15 تعاد إجراءات محاكمتهم، لسابقة صدور أحكام بالسجن المؤبد عليهم غيابيًا، وتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة بتهم: الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشأت عامة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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