ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس عصابة تخصصت في سرقة المتعلقات بالوايلى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:01 ص
النيابه العامه
النيابه العامه
رامى المهدي
قررت نيابة الوايلى، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصص نشاطهم الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الوايلى من القبض على "علاء.م.ا" 29 سنة موظف و"محمد.ا.س" 31 سنة حاصل على دبلوم وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك الثانى" حال شروعهما فى السرقة من داخل السيارة رقم ل ن ف 354 ماركة فيات 131 ذهبى اللون، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات واعترفا بارتكاب حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما، وضبط عدد من البطاريات ومستلزمات السيارات وجميعها مجهولة المصدر، وجاري التوصل لمالكيها.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وقررا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالسرقة، وتحرر المحضران الموضحان قرين كل منهما، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

ترشيحاتنا

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقة.. فيديو

شاهد.. موجة تسونامي تضرب سواحل إسبانيا

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

شاهد.. جزيرة جديدة تظهر في هاواي

عامر حسين: الأهلي يمنعني من تحديد موعد نهاية الدوري

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

ننشر أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة حسب فئات المجموع

قطر تكشف عن جشعها وترفع أسعار تذاكر الطيران قبل مونديال 2022

بعد صمت طويل.. الكونجرس يدين الإخوان ويطالب بإدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.. ونواب البرلمان: نأمل تصعيد المطالب لقرارات رسمية.. وبرلماني: التنظيم إلى زوال لـ5 قرون قادمة

غدا.. بدء حجز شقق بالعاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه إلكترونيا

عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر
شوبير: الفنكوش كلمة السر في اختيار خليفة كوبر.. فيديو
الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو
تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو
طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟