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أخبار العالم

أشهر ساحر تركي يلجأ للقاهرة بسبب لدغة ثعبان

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
وصل ساحر تركي شهير إلى القاهرة لتلقي العلاج والحصول على ترياق بعد أن لدغته أفعى في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضحت صحيفة زمان التركية أن الساحر التركي ذو الأصول الإيرانية، عارف غافور، وصل إلى القاهرة للحصول على ترياق ينقذ حياته بعد أن تعرض للدغة أفعى اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن غافور واجه أزمة في الحصول على تأشيرة بسبب الأزمة بين البلدين، مما اضطر الخارجية التركية لإجراء مشاورات مع نظيرتها المصرية.

وأسفرت المشاورات عن حصول الساحر الشهير على التأشيرة، بعد إنجاز كافة الاجراءات القانونية، ووصل مصر على متن طائرة لتلقي العلاج، ويخضع حاليا للعلاج داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

ولفتت الصحيفة إلى غافور لدغته الأفعى في ذراعه الايمن قرب الرسغ، وكان بحاجة إلى حقنة مضادة للسم موجودة في مصر.

الجدير بالذكر أن الساحر يتمتع بشهرة واسعة في تركيا، ويقوم بتقديم عروضه السحرية في برنامج أجون إيليجالي.
أشهر ساحر تركي يلجأ للقاهرة بسبب لدغة ثعبان
أشهر ساحر تركي يلجأ للقاهرة بسبب لدغة ثعبان

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