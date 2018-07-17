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رياضة

شوبير: مصر لم تستفد من تجربة المونديال.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:12 ص
صدى البلد
محمد سمير
تسأل الاعلامى احمد شوبير هل من الممكن ان تستفيد مصر من تجربة المونديال التى فشلنا فيها لتكون دفعة للبناء لتحقيق نتيجة ايجابية فى المونديال القادم.

واضاف شوبير خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد"، أن منتخب مصر كان على اعتاب تحقيق انجاز تاريخى له امام منتخب السعودية لكنه فشل لانه غير مؤهل الى تحقيق مثل هذا الانجاز فى التركيز على النواحى التجارية والاعلامية فقط .

واشار شوبير الى ان دولة مثل انجلترا بدأت الاصلاح من القاعدة عن طريق الاهتمام بمنتخبات الناشئين والشباب منذ فترة ونحن لم نستقر على اسم المدير الفنى حتى الان ولم نضع خطة للمونديال القادم.

واوضح شوبير ان منتخب مصر يعانى من عدم وجدود خطة واضحة وثابته للاعداد للمحافل الدولية مثل كأس العالم ولكنه يتطرق الى مشاكل فرعية.

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