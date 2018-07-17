عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو

قال عماد متعب نجم الأهلى السابق والمعار الى التعاون السعودى انه تعرض الى ظلم كبير داخل جدران القلعة الحمراء خلال العامين الأخيرين له مع الفريق من قبل حسام البدرى المدير الفنى للفريق .



وأضاف متعب في تصريحات لبرنامج مع شوبير الذي يذاع علي فضائية صدي البلد: "حسام البدرى ظلمنى وهو السبب وراء استبعادي من قائمة منتخب مصر بكأس العالم بسبب ابتعادى عن المشاركة مع الفريق خلال عامين.



واشار الى انه كان يتمنى أن يرى منتخب مصر في كأس العالم بمستوى أفضل مما ظهر عليه وكان يتمنى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم لكن حسام البدري حال دون ذلك".



وتابع متعب: "حسام البدري وضعني في الثلاجة لمدة عامين وطلبت منه اخباري بعدم حاجته لي لكنه كان يؤكد حاجته لجهودي."