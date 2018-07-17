المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

وقفة احتجاجية لأهالي راسبي مدارس المتفوقين ويستغيثون برئاسة الوزراء



أول الثانوية بمدارس المتفوقين:



الامتحانات معقدة والطلاب يسحبون ملفاتهم من المدارس

أنصح الطلاب بعدم دخولها .. ونجحت بالصدفة



التعليم :



56% فقط من طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين نجحوا هذا العام

الوزارة ستحاسب مدراء مدارس المتفوقين لضعف مستوي الطلاب

طلاب مدارس المتفوقين لهم حق التظلم





«مدارس المتفوقين» التي تشهد كل عام زحام من قبل الطلاب وأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها، والفوز بمقعد داخل فصولها، تحولت هذا العام إلى نقمة وأسم علي غير مسمي، وصداع فى رأس وزارة التعليم، فالمتفوقين رسب حوالي نصفهم فى أمتحان الثانوية العامة هذا العام، حيث فوجىء أولياء أمور الطلاب برسوب 44 % من طلاب مدارس المتفوقين، أي ما يقرب من نصف عدد الطلاب فى هذه المدارس، وتأتي تلك النتيجة السيئة مع فتح الوزارة أبواب القبول فى مدارس المتفقوين .



أولياء الأمور يحتجون :



أولياء أمور الطلاب فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تجمعوا صباح أمس الأثنين فى وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجا على نسبة الرسوب التي تعرض لها طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين بعد أن بلغت نسبة النجاح 56% فقط .



وقدم المحتجون ورقة مطالب واستغاثة لمسئولي رئاسة الوزراء - حصل «صدى البلد» على صورة منها - أكدوا خلالها أن الطلاب فوجئوا بأن نسبة رسوب طلاب الثانوية بهذه المدارس وصلت لـ44% رغم أن طلاب هذه المدارس متفوقين وحاصلين على نفس الدرجات في امتحانات القبول.



تدخل رئاسة الوزراء :



وطالب المحتجون بتدخل رئاسة الوزراء بضرورة اعادة تقييم وتصحيح اوراق امتحانات الطلاب من جانب مستشار المادة ، والتحقيق الفوري في كارثة رسوب هذه النسبة الكبيرة من الطلاب، واحالة مسئولي كنترولات تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين للتحقيق ، كما طالبوا بضرورة احتساب النجاح على الدرجة لنهائية للمجموع الكلي للمادة العلمية وليس على كل جزء في المادة مثلما حدث.



وقال المحتجون أنه لابد من مراجعة الدرجات الخاصة بأعمال السنة والمشروع والامتحانات العملية المرسلة من المدارس للكنترول، وأن يكون التنسيق مرحلة واحدة لكل طلاب مدارس المتفوقين سواء الناجحين او الراسبين .



فخ الرسوب :



سيف الدين الدريني الأول على الثانوية العامة من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، قال في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن جميع الطلاب الذين رسبوا في الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين هذا العام «مظلومون» بل إنهم طلاب متفوقون جدا، مشيرًا إلى أنه يجب على الوزارة أن تتحرك لإنقاذهم من فخ الرسوب الذي وقعوا فيه ظلمًا هذا العام.





أسئلة على مستوي الطالب العبقري :



وأضاف أن السبب في وصول نسبة الرسوب بثانوية المتفوقين إلى 44% هو أن الامتحانات كانت في منتهى الصعوبة وكانت في مستوى طلاب كليات الطب أو الحاصلين على ماجستير في أمريكا .



وأكد الدريني أن واضعي الامتحانات تعمدوا أن يضعوا اسئلة في مستوى الطالب العبقري بمعنى الكلمة حيث جاء امتحان الكيمياء من خارج المنهج ليمتحن الطلاب في علم الكيمياء عموما وليس في المناهج التي تم تدريسها فقط. كما جاء في امتحان الاحياء قطعة منقولة من احد امتحانات الالتحاق بكليات الطب في امريكا وجاء امتحان الرياضيات مكونا من 50 مسألة في كل أفرع الرياضيات مطلوب من الطالب ان يجيب عنها في ساعة ونصف فقط.



نجوت من الرسوب بالصدفة :



وأوضح أن الصدفة وحدها هي ماجعلته ينجو من فخ الرسوب هذا العام، لافتًا إلى أنه كان مهتمًا بحل اسئلة من المراجع الخارجية كنوع من الاجتهاد الشخصي، وقال: كنت أحسب لنفسي الوقت لأتدرب على حل مسائل الرياضيات في أسرع وقت ممكن كما أنني في اللغة العربية كنت أتعمق في اعراب كلمات القرآن الكريم وفي الميكانيكا كنت أحل من مراجع خارج المنهج.



الالتحاق بمدارس المتفوقين مغامرة :



وقال الدريني: أنا انصح الجميع بعدم الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لان نظام امتحانات 3 ثانوي يغامر بمستقبل الطلاب، مؤكدًا أن هناك طلابا في قمة التفوق فوجئوا بأنهم راسبون بسبب "تعقيد الامتحانات"، مؤكدًا أنه يناشد وزارة التربية والتعليم بأنه لابد من التحرك سريعًا لإنقاذ مدارس المتفوقين قبل ان تغلق تماما ولا تجد من يلتحق بها، وأشار إلى أن معظم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ قرروا التحويل من المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بعد ان شعروا بالرعب من بعبع الرسوب الذي هاجم زملاءهم المتفوقين الدارسين بـ 3 ثانوي.





يذكر أن الطالب سيف الدين محمد بسيوني كان من قائمة اوائل الثانوية العامة هذا العام حيث حصل على المركز الأول من طلاب مدارس المتفوقين وكان يدرس بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ ، بمجموع 670.47.





أختي متفوقة وسقطت :



الدكتور محمد الشاذلي احد اولياء الامور المحتجين ، قال «اختي متوفقة جدا و فوجئت برسوبها هذا العام في الصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين» .



عيب فى حق وزارة التعليم :



وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» : ان ارتفاع نسبة الرسوب بمدارس المتفوقين هذا العام عيب كبير في حق وزارة التربية والتعليم ، مؤكدًا أن الوزارة تعمدت تصحيح كل جزئية في المادة العلمية بمفردها وحسبت نسبة النجاح في كل جزئية وحدها على الرغم انه من المتعارف عليه ان درجة المادة العلمية تحسب كلها مجمعة و يتم حساب درجة النجاح على اساس الدرجة المجمعة و هذا سبب ارتفاع نسبة الرسوب.



وأشار الشاذلي إلى أن طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين في كفر الشيخ قرروا ان يسحبوا ملفاتهم وينهوا اجراءات التحويل الى مدرسة اخرى ، بعد ان تابعوا هذه النسبة العالية من الرسوب لطلاب الصف الثالث الثانوي.



محاسبة مدراء مدارس المتفوقين :



ومن جانبه.. أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، بلغت 56% فقط.



وأوضح "حجازي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه النسبة أقل من نسبة النجاح التي تم تسجيلها العام الماضي.



وقال إنه من حق طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين أن يتقدموا بتظلمات ابتداء من غد ولمدة 30 يومًا مثلهم مثل طلاب الثانوية العامة ، بنفس الضوابط المعلنة في هذا الإطار.



وشدد حجازي على أن الوزارة سوف تحاسب كل مدراء مدارس المتفوقين على ضعف مستوى طلابهم بهذا شكل هذا العام.