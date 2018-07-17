أبطال الملاكمة: بذلنا جهدنا لرفع علم مصر بدورة البحر المتوسط

تمكنت مصر من كتابة اسمها بحروف من ذهب في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط ، التى أقيمت بمدينة ترجوانا الإسبانية، بعد أن حققت نتائج متميزة على مستوى كافة الألعاب، برصيد 45 ميدالية متنوعة، (18 ذهبية، 11 فضية، 16 برونزية).



وكانت رياضة الملاكمة هى مسك الختام ، بعدما تمكن أبطال اللعبة من التتويج بثلاثة ميداليات ذهبية احتلت بها مصر المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة بالبطولة .



ومن جانبهم أكد أبطال المنتخب الوطني للملاكمة أنهم بذلوا قصارى جهدهم خلال غمار منافسات البطولة من أجل الظهور بشكل يشرف مصر على أرض اسبانيا، متعهدين بأنهم سيتحدون الصعاب خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد 2020 بطوكيو .



وأعرب عبد الرحمن صلاح عرابي بطل المنتخب المصري للملاكمة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعادته البالغة بعد التتويج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 81 كيلو.



وقال إنه فخور بعدما تمكن من تكليل مجهوده خلال فترة الإعداد التي سبقت البطولة ، خاصة وأنه كان عائدا من إصابة قوية بقطع في الكتف تعرض لها خلال بطولة التضامن الاسلامي بأذربيجان في أوائل عام 2017، حرمته لمدة عام من المشاركة في المحافل الدولية ، إلى جانب أنه تعرض لإصابة أخري خلال شهر مايو الماضي بقطع في الغضروف الداخلي في مفصل الركبة ، بعد العودة للتدريبات ، والتي على إثرها حذره الجهاز الطبي من المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط ، لاحتياجه لإجراء عملية جراحية، إلا أنه خاطر وشارك في البطولة على مسؤوليته الشخصية لتمثيل أرض الكنانة ورفع علم مصر خفاقا على أرض اسبانيا .



وأضاف " رغم الابتعاد عن الملاعب خلال الفترة الماضية إلا أننى كان عندي إصرار كبير على الحصول على ميدالية خلال منافسات بطولة البحر المتوسط ، بعد التتويج بالميدالية البرونزية في دورة التضامن الاسلامي قبل الماضية وأنا مصاب في الكتف الايسر.



وأشار إلى أنه شارك في بطولة البحر المتوسط من دور الثمانية نظرا لأنه يعد من أفضل ثمانية ملاكمين في العالم ، وتغلب على بطل البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، ثم فاز على بطل اليونان 3-صفر في نصف النهائي قبل أن يتوج بالذهب بعد تغلبه على بطل تركيا بنتيجة 2-1.



بدوه أهدى يسرى رزق بطل المنتخب الوطني في الملاكمة ضمن منافسات وزن + 91، الميدالية الذهبية التي حصدها في البطولة لكل من سانده من جماهير الجالية المصرية على أرض إسبانيا ..وقال إنه خاض غمار المنافسات ولديه إصرار كبير للمحافظة على تصنيفه بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا خلال نسختها الماضية ، والحديثة إلى جانب فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة الجزائر الدولية والتي أقيمت في فبراير الماضي.



وأوضح الفرعون المصري أنه توج بالذهب بعد التغلب على بطل البوسنة والهرسك بنتيجة 5-صفر، تبعها الفوز على بطل تركيا بالنتيجة ذاتها أايضا في دور الثمانية ، ثم الفوز على بطل فرنسا وأوروبا ، بالنتيجة نفسها في الدور قبل النهائي ، قبل أن يتوج بلقب البطولة بعد تغلبه على بطل المغرب بالنتيجة ذاتها .



ومن جهته أكد بطل الفراعنة وليد سعيد والمتوج بالميدالية الذهبية في وزن ٦٩ بدورة ألعاب البحر المتوسط، صعوبة منافسات البطولة وخاصة بعد مشاركة أبطال ملاكمة الاحتراف ، والأولمبياد أمثال فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.



وأشار وليد سعيد إلي أنه توج بذهب المتوسط بعد الفوز على بطل البوسنة والهرسك 4-1في الدور ثمن النهائي ، ثم الفوز على بطل تونس 5-صفر في دور الثمانية ، ثم الفوز على بطل إسبانيا 4-1 في الدور نصف النهائي قبل أن يتوج بالذهب إثر تغلبه على بطل تركيا 4-1.



وأوضح بطل مصر أنه توج بلقب البطولة الأفريقية خمس مرات متتالية آخرها بطولة أفريقيا الماضية ..كما توج ببطولة الحزام الذهبي في رومانيا العام الماضي ، قبل أن يتوج بفضية بطولة العالم المصغرة بقطر ، وكذلك فضية بطولة أوكرانيا ، وفضية القفاز الذهبي بصربيا.