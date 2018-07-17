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برلمان

رئيس البرلمان للنواب: عصر الورق انتهى.. التعامل إلكترونيا بالتاب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:42 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عصر الورق بمجلس النواب انتهى، وعلى كل الأعضاء التعامل إلكترونيًا عبر التابليت، مشيرا إلى أن معظم الأعضاء مؤهلات عليا، ولديهم القدرة على التعامل إلكترونيًا.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أنه من أحد النواب الذى يعد من عصر"الطباشيرة والسبورة"، ولكنه يتعامل إلكترونيا فى كل تعاملات المجلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر نهائى ولابد من تطبيقه على الجميع بمن فيهم اللجان النوعية أيضا.

وأوضح عبد العال أن احتكار الأحبار بشأن الماكينات المتواجدة فى البرلمان من قبل إحدى الشركات – لم يذكر اسمها- يكلف المجلس كثيرا، وميزانية البرلمان لم تتحمل الأموال المطلوبة لتفعيل استخدامات الطباعة فى المجلس، مشيرا إلى أن "هناك مجالس نيابية أقل عمرا منا كثيرا ولم تعد تستخدم الورق"، قائلا: "وداعا للورق فى البرلمان".

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