شاطئ الموت يواصل حصد أرواح المصطافين بالإسكندرية.. السياحة والمصايف تحذر المواطنين من خطورته.. صور

مصرع 6 أشخاص غرقا في شاطئ النخيل

حملات على الفيس بوك لغلق شاطئ النخيل

إدارة السياحة والمصايف تطالب بعدم النزول فى أى شاطئ فى غير مواعيد البحر

تحذيرات باتت إعتيادية تطلقها الإدارة المركزية بالإسكندرية للمصطافين من خطورة السباحة في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي، غربي المدينة، ولكنها لا تعدو سوى تحذيرات لا تترجم على أرض الواقع بإجراءات حقيقية لإغلاق الشاطئ الذي كان وما زال يحصد أرواح المصطافين بسبب خطورة الدوامات المائية به.وبالأمس لقى 6 أشخاص مصرعهم غرقا داخل مياه البحر بالشاطئ الذي ييتبع إحدى الجمعيات الخاصة، بعد أن جرفتهم الدوامات المائية إلى الأعماق في ساعة مبكرة من الصباح وقبل حتى أن تأتي فرق الإنقاذ للشاطئ.ويعتبر شاطئ النخيل أحد أشهر شواطئ الإسكندرية يبدأ من الكيلو 20 طريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي بطول نحو 1600 متر ويتبع حي 6 أكتوبر، ورغم جماله ومشهد البحر الساحر به ألا أنه بات يطلق عليه مؤخرًا "شاطئ الموت" فيكاد لا يمر يوم دون أن يشهد حالة غرق أو أكثر ."أغلقوا شاطئ النخيل".. "محدش يروح شاطئ النخيل".. حملات تتكرر على "فيس بوك" مع بداية كل صيف لتحذير المصطافين من الذهاب للشاطئ بعد تكرار حالات الغرق بين رواده، إلا أنها لا تلق اهتماما من المسئولين أو المصطافين ليستمر الشاطئ في حصد ضحايا جدد.وقال ياسر الكومي صاحب حملة "أغلقوا شاطئ النخيل": إن الشاطئ خطر جدا في السباحة حيث أن به العديد من الدوامات البحرية التي تسبب سحبا كبيرا، مضيفا: "الناس للأسف تذهب إليه ولا تعلم خطورته".وأضاف "الكومي" أن مياه الساحل الشمالي كلها بما فيها مياه كافة شواطئ العجمي والنخيل والـ ٢١، تكثر فيها التيارات الساحبة، وغالبًا تكون هي السبب الرئيسي في حالات الغرق، وهي نوع من الدوامات شديدة السحب للأشخاص بحيث لا يقدر على مواجهتها مهما كانت قوته أو قدرته على السباحة.من جانبها طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من المصطافين عدم النزول فى أى شاطئ فى غير مواعيد البحر وخاصة مع تكرر حالات الغرق بشواطئ المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان أخرها غرق 6 أشخاص في مياه شاطئ النخيل.وأكدت الإدارة أن دورها يتلخص فى الإشراف الفنى على الشاطئ من حيث توافر عدد المنقذين وذلك بوجود منقذ كل مائة متر حيث يوجد بالقرية ٢٨ غطاسا ووسائل إنقاذ سريع كالمتوسيكلات المائية ولوحات إعلانية توضح حالة البحر من حيث إمكانية النزول أو عدمة وأبراج مراقبة ونقطة إسعاف بها طبيب وعربة اسعاف يتم التفتيش عليها من قبل المحافظة.وحذرت الإدارة التي تتبع محافظة الإسكندرية المواطنين من النزول بشاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج والالتزام بتعليمات النزول.وردت جمعية ٦ أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل بالإسكندرية، نافية مسئوليتها عن غرق 6 مواطنين لدى استحمامهم في مياه البحر، مؤكدة أن لديها منظومة انقاذ علي اعلي مستوي تديرها شركة الخبير البحري محمد المنصوري، وذلك بوجود ٢٥ غطاسا منتشرين بطول الشاطئ و٣ جيت سكي بالإضافة إلي ٢ جيت اخرين تتحمل تكاليفهم الجمعية.وأضافت الجمعية في بيان لها، أنه بخلاف ذلك تم تحديد مناطق أمنة للسباحة وقيام افراد الامن بمحاولات منع المصطافين من النزول للبحر في الصباح الباكر.وشددت الجمعية، علي ان حالات الغرق التي شهدها الشاطئ جاءت جميعها في الساعات الأولي من الصباح وقبل مواعيد العمل الرسمية، ورفضهم الانصياع للتعليمات بل وصل الأمر إلي التشاجر مع أفراد الأمن الموجودين لمنعهم من النزول، بالإضافة إلي وجود لوحات إرشادية بمنع النزول خاصة يومي الجمعة والسبت وأمس الأحد.