الوزراء ينفي احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزي

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف.



وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أن جميع الأطفال بالحضانة بحالة صحية جيدة، وأن جميع الحضانات المخصصة للأطفال المُبتسرين الموجودة بالمستشفى جاهزة لاستقبال أي أطفال جدد، مشيرةً إلى أن العمل يسير في المستشفى بصورة طبيعية.



وأوضحت الوزارة أن ما حدث هو مجرد احتراق لمصباح كهربائي في قسم حضانات الأطفال، وقد تم التعامل معه على الفور، ولم ينتج عنه أي إصابات على الإطلاق، وقد تم عمل إجراءات التعقيم اللازمة في قسم الحضانات.



وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن اعتزامها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، موضحةً أنها ستقوم بعمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بمختلف المحافظات للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أي قوائم للانتظار، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.



وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).

