ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس البرلمان: معاشات أعضاء الحكومة ستنخفض من 80% لـ 25%

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:28 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، يتضمن تخفيضا لمعاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون النسبة للمعاش 25%من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، التى شهدت التصويت نداءً بالاسم لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.

وفى الوقت الذى امتنعت فيه النائبة دينا عبد العزيز، عن التصويت، طالب "عبد العال"، النواب أن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت سواء بـ "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة فى اعتبارهم، مضيفًا: "نحن أمُناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه".

وأكد أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقا.

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على البحيرات المصرية

بعدما استقبلهم الرئيس السيسي .. ما لا تعرفه عن طائفة البهرة

تشكيل هجومي للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

التمويل العقارى: صرف أول شريحة من قرض الـ20 مليار جنيه

رئيس البرلمان: معاشات أعضاء الحكومة ستنخفض من 80% لـ 25%

أمن دمياط كشف حيَلهم.. كيف يبدع المهربون في إخفاء الآثار في حاويات الأثاث.. صور

المفتي يوضح هل الملائكة تلعن من تأخر في غسل الجنابة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب بدوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات
الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط.. فيديو
الرى: مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟