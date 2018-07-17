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رياضة

كارتيرون: دروجبا وراء موافقتي على تولي منصب تدريب الأهلي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:52 م
كارتيرون
كارتيرون
عمرو الحلوانى
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي المصري، أن الفريق الأحمر يستطيع العبور لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون، في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول، قبل مواجهة تاونشيب البوتسواني في دور المجموعات بالبطولة القارية "خضنا معسكرًا جيدًا، استعدادًا للمباراة المهمة، وانضم إلينا، اللاعبون الدوليون".

وتابع :"لا زال أمامنا 4 مباريات في البطولة، نستطيع التأهل لدور الثمانية حال الفوز في بقية المواجهات بدور المجموعات، الأهلي فريق كبير، ونحن في مرحلة انتقالية، نمتلك إدارة منظمة على مستوى كبير".

وعن العودة لمصر مرة أخرى، أوضح "عندما علم دروجبا أنني تلقيت عرضًا من الأهلي، أكد لي أن هذا العرض لا يُرفض، إنه من التحديات الصعبة".

وأكد كارتيرون ان هناك منافسة قوية في دوري الأبطال، بالإضافة إلى أن المنافسة ستكون شرسة في الدوري المحلي، بعد شراء تركي آل الشيخ، للأسيوطي سبورت، وتدعيم صفوفه بشكل كبير".

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