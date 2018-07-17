ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مبلغ مالى ضخم لـ كاريلو بعد الانتقال للهلال السعودى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 م
كاريلو
كاريلو
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية بيروفية النقاب عن تفاصيل عقد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مع نادي الهلال السعودي، بعد الإعلان عن اتفاق الهلال مع بنفيكا على استعارة اللاعب لمدة عام.

وأعلنت صحيفة "larepublica" أن الهلال سيدفع نحو 4 ملايين يورو لبنفيكا على أن يحصل اللاعب على أجر سنوي يصل لـ 8 ملايين يورو، وأفضلية شراء بعد الموسم الحالي نظير 20 مليون يورو.

وسبق للاعب الدولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا، اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.

ترشيحاتنا

معز مسعود: لم أرتكب حراما بزواجي من شيري عادل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على البحيرات المصرية

فتحي مبروك:تشكيلة محمد يوسف الأفضل في لقاء تاون شيب

انفجار عماد متعب.. كيف انتقم المخضرم من البدري وداعب عاطفة الجماهير.. فيديو

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب بدوري الأبطال

تحيا مصر يسلم الشباب 50 سيارة نقل 1.5 طن تنفيذا لتوجيهات السيسي

أمين الفتوى: الحنث بهذا الحلف ليس عليه كفارة.. فيديو

ميدو يكشف عن أهم صفات لاعب كرة القدم المميز

وفاة الفنان السعودي محمد باني الرويلي ملك الدحة

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

تطورات في صفقة انتقال هازارد إلى الريال.. وعقبة تؤجل حسمها

تحدي كريستيانو رونالدو والراحلين عن برشلونة يتصدران صحف إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟