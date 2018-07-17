مبلغ مالى ضخم لـ كاريلو بعد الانتقال للهلال السعودى

كشفت تقارير صحفية بيروفية النقاب عن تفاصيل عقد اللاعب البيروفي أندريه كاريلو مع نادي الهلال السعودي، بعد الإعلان عن اتفاق الهلال مع بنفيكا على استعارة اللاعب لمدة عام.



وأعلنت صحيفة "larepublica" أن الهلال سيدفع نحو 4 ملايين يورو لبنفيكا على أن يحصل اللاعب على أجر سنوي يصل لـ 8 ملايين يورو، وأفضلية شراء بعد الموسم الحالي نظير 20 مليون يورو.



وسبق للاعب الدولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا، اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.

