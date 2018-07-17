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جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:45 م
جامعة الفيوم تواصل
جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات
الفيوم - نبيل أبو السعود
تستكمل كلية التربية الرياضية إجراء اختبار القدرات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين للكلية خلال الفترة من 3 / 7 إلى 24 / 7 / 2018، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح الدكتور حمدى نور عميد الكلية بأن اختبار القدرات يشمل الاختبار البدنى للبنين فقط والكشف الطبى المبدئى للبنين والبنات بالإضافة إلى كشف الطول والوزن والقوام والمهارة مضيفا أنه من ضمن شروط التقدم ألا يقل الطول عن 165 سم للبنين وألا يقل الطول عن 155 سم للبنات كما يتم إجراء اختبارات شخصية و للمهارات الرياضية ومعرفية للمعلومات العامة.

كما أكد سيادته على ضرورة حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 70 % من إجمالى نتيجة تلك الاختبارات ليتم قبوله بالكلية على أن يتم تحديد نتيجة الاختبار فى نفس اليوم مشيرا ً أن عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن بلغ 1250 طالبا وطالبة تقريبا وأنه سيتم تحديد عدد الطلاب المقبولين حسب التنسيق الإلكترونى. 

أضاف نور الدين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية الرياضية و الاستاد الرياضى والمدينة الرياضية بمنطقة دمو و أنه سيتم تخصيص مبنى مستقل للكلية بعد تحديد واختيار لجنة الانشاءات بالجامعة له مضيفا ً أن الكلية تضم ثلاث أقسام : ( قسم التدريس , قسم التدريب , قسم الادارة ) .

جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب
جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب
جامعة الفيوم تواصل إجراء اختبار القدرات والكشف الطبى للطلاب

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