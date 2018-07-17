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ثقافة

لاثاريللو دى تورمس أحدث إصدارات أدب الأطفال عن هيئة الكتاب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:05 م
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثا عن هيئة الكتاب ضمن سلسلة "الأدب العالمى للطفل والناشئة" كتابا بعنوان "لاثاريللو دى تورمس" وهو من الحكايات الشعبية الإسبانية. ترجمة محمد عثمان. رسوم حسام ترك.

وقالت د. رشا صالح رئيس تحرير السلسلة إن هذه القصة تنتمى إلى أدب الصعاليك الإسبانى والتى تروى مشاهد من حياة الطفل الفقير لاثاريللو فى شكل ثلاث رسائل وكيفية مواجهة كثير من الصعوبات التى وضعتها فى طريقه وفرضها عليه المجتمع.

وأكد مصطفى غنايم مدير تحرير الادب العالمى للطفل والناشئة ان السلسلة تتبنى تقديم المواهب الشابة فى الترجمة أو الرسم وفى هذا الصدد فإن هذا الكتاب يعد أول تجربة فى رسم قصص الأطفال للشاب الموهوب حسام ترك.

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