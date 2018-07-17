تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى التشكيل الرسمي للفريق الأول الذي سيواجه منافسه فريق تاونشيب في إطار منافسات البطولة الأفريقية .



وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول



حسام عاشور - عمرو السولية - مؤمن زكريا - وليد سليمان - جونيور أجاي - وليد أزارو.



