ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:10 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبد الحكيم ابوعلم
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى التشكيل الرسمي للفريق الأول الذي سيواجه منافسه فريق تاونشيب في إطار منافسات البطولة الأفريقية .

وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول

حسام عاشور - عمرو السولية - مؤمن زكريا - وليد سليمان - جونيور أجاي - وليد أزارو.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

دهاء الرئيس الروسي ينقذه من سؤال في غاية الجرأة

مبلغ مالى ضخم لـ كاريلو بعد الانتقال للهلال السعودى

ليست الليموزين فقط.. ما لا تعرفه عن موكب بوتين الفخم.. فيديو وصور

زيدان يوافق على تولي منصب مستشار المدير الرياضي ليوفنتوس

شاهد.. رسالة مهربة مخدرات قبل وفاتها بعد انفجار كبسولة كوكايين داخل بطنها

جماهير الأهلي تهتف لـ كارتيرون

فيفا يحيي آمال رونالدو وميسي في الفوز بجائزة بمونديال روسيا

زيدان يقترب من اللحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس

كارتيرون: دروجبا وراء موافقتي على تولي منصب تدريب الأهلي

محافظ الإسماعيلية يعلن عن مفاجأة سارة لشباب الخريجين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

أحمد موسي: بي بي سي وثقت تمويل قطر للإرهابيين بـ 1.15 مليار دولار
أحمد موسى يطلق هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر
سور مجرى العيون آثر تاريخي في طي النسيان .. فيديو
أخصائية طب أسنان تحدد أسباب ظهور الضب لدى الأطفال.. فيديو
أخصائية طب أسنان تكشف أهمية العناية بفم الطفل منذ الولادة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟