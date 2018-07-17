خبير اقتصادي: إنشاء الصندوق السيادي مبكرا كان سيجنبنا تعويم الجنيه

قال الدكتور صلاح الدين فهمى ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن موافقة البرلمان على إنشاء صندوق سيادى لمصر خطوة إيجابية وتأخرت كثيرًا.



ولفت "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الى أن فكرة الصندوق لو كانت تأسست قبل خطوة التعويم لكانت حققت نتائج ايجابية وتفادينا آثار تعويم الجنيه المصري وغلاء الدولار ، مشيرًا إلى أن الفكرة تعود لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ومن بعده محمود محيي الدين ولم تنفذ .



وأضاف "الخبير الاقتصادى"، أن الدول العربية مثل السعودية والإمارات سبقت مصر بهذه الخطوة ودفعت بتوفير استثمارات كبيرة دون الضغط على موازنة الدولة.



ووافق البرلمان على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار)، ووافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".