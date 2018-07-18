ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم.. ويشيد بمبادرة المحافظة لطلاب الثانوية عايزين نتعلم.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:00 ص
اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
محمد الصاحى
  •  محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم
  •  محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية
  •  الاهتمام بالعملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية

وجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الشكر لطلاب المحافظة الأوائل على مستوى الجمهورية، على ما قدموه من جهد خلال العام الدراسي وتفوقهم الدراسي، قائلا: "أنتم فخر التعليم بالجيزة".

وأضاف الدالي خلال تكريمه لأوائل الثانوية العامة من محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل على الاهتمام بالعملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة أعداد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة خلال العام القادم.

ووجه محافظ الجيزة لجميع المعلمين بمحافظة الجيزة على ما قدموه من جهد لدعم الطلاب وإنجاحهم وتفوقهم، مطالبا ببذل المزيد خلال العام الدراسي القادم لزيادة أعداد الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة.

كما أشاد الدالي، بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، وتقديم دروس مجانية للطلاب، ومراجعات نهائية في جميع المواد.

وأضاف محافظ الجيزة خلال تكريم المحافظة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة، أن مبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة حظيت بإقبال كبير من الطلاب من مختلف أنحاء المحافظة مما ساعد العديد من الطلاب على التميز والتفوق، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على المعلمين المتميزين لشرح المواد في تلك المبادرة.

وأوضح أنه بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال العام الدراسي الماضي سيتم التوسع فيها على مستوى المحافظة خلال العام الدراسي القادم لخدمة أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة.
محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم.. ويشيد بمبادرة المحافظة لطلاب الثانوية عايزين نتعلم.. صور
محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم.. ويشيد بمبادرة المحافظة لطلاب الثانوية عايزين نتعلم.. صور
محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم.. ويشيد بمبادرة المحافظة لطلاب الثانوية عايزين نتعلم.. صور

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

وليد أزارو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتاونشيب

شاب يقتل والده طعنًا لمنعه من إعطائه الدواء بالشرقية

خطة النواب: الدولة بصدد تقديم مشروع قانون يزيد من قيمة معاش الموظفين

ltc توقف برنامج نجم الجماهير وتحول مقدمه للتحقيق بسبب الأهلى

محافظ الإسماعيلية يعلن عن مفاجأة سارة لشباب الخريجين

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

مسئول شاطئ النخيل: 8 حالات غرق لعدم الالتزام بالتعليمات.. فيديو

زيدان يقترب من اللحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس

تقارير إيطالية تكشف حقيقة تعاقد زيدان مع يوفنتوس بعد الرحيل عن الريال

وداعا للنيش والصيني والسفرة.. قرية بالشرقية تحدد قائمة موحدة العروسة

التموين: الأسر الأكثر احتياجا على رأس أولوياتنا في إضافة المواليد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: فوجئنا بمشهد قتل رحيم في الحلقة الأخيرة .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو
حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات
أسباب زيادة الوزن عند السيدات أكثر من الرجال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟