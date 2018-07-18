محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم.. ويشيد بمبادرة المحافظة لطلاب الثانوية عايزين نتعلم.. صور

محافظ الجيزة لأوائل الثانوية بالمحافظة: أنتم فخر التعليم

محافظ الجيزة يشيد بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة لطلاب الثانوية

الاهتمام بالعملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية

وجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الشكر لطلاب المحافظة الأوائل على مستوى الجمهورية، على ما قدموه من جهد خلال العام الدراسي وتفوقهم الدراسي، قائلا: "أنتم فخر التعليم بالجيزة".وأضاف الدالي خلال تكريمه لأوائل الثانوية العامة من محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل على الاهتمام بالعملية التعليمية في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة أعداد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة خلال العام القادم.ووجه محافظ الجيزة لجميع المعلمين بمحافظة الجيزة على ما قدموه من جهد لدعم الطلاب وإنجاحهم وتفوقهم، مطالبا ببذل المزيد خلال العام الدراسي القادم لزيادة أعداد الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة.كما أشاد الدالي، بمبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، وتقديم دروس مجانية للطلاب، ومراجعات نهائية في جميع المواد.وأضاف محافظ الجيزة خلال تكريم المحافظة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة، أن مبادرة عايزين نتعلم التي نظمتها المحافظة حظيت بإقبال كبير من الطلاب من مختلف أنحاء المحافظة مما ساعد العديد من الطلاب على التميز والتفوق، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على المعلمين المتميزين لشرح المواد في تلك المبادرة.وأوضح أنه بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال العام الدراسي الماضي سيتم التوسع فيها على مستوى المحافظة خلال العام الدراسي القادم لخدمة أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة.