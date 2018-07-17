ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حكومة تايلاند: غدا موعد الظهور الإعلامي الأول لأطفال الكهف

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:00 م
الكهف
الكهف
أ ش أ
قال المتحدث باسم الحكومة في تايلاند اليوم /الثلاثاء/ إن أفراد فريق كرة القدم الذين تم إنقاذهم من أحد الكهوف بالبلاد، وعرفوا بأطفال الكهف، سيظهرون إعلاميا للمرة الأولى في مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/ بصحبة مدربهم عقب الخروج من المستشفى.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الصحفيين سيتقدمون بأسئلتهم مسبقا لعرضها على طبيب نفسي، ليتم لاحقا طرح الأسئلة المعتمدة بواسطة مشرف، موضحة أن السلطات تخشى من تأثير الشهرة والاهتمام الإعلامي المفاجئين على الصحة العقلية والنفسية للأطفال، ما دعاها للسيطرة على المؤتمر بشكل كبير.

كما صرح بساكورن بونيالاك نائب حاكم مقاطعة شيانج راي، أنه سيتم إرسال الأطفال إلى منازلهم عقب المؤتمر، مطالبا ذويهم والصحفيين بالتوقف عن اللقاءات الصحفية لمدة 30 يوما لعدم إزعاج الأطفال في تلك المرحلة المبكرة، مشيرا إلى أنهم محميين بموجب قانون حماية الطفل الذي تحمي إحدى مواده الأطفال تحت الثامنة عشر من التغطية الإعلامية التي تسبب الأذى النفسي.

يشار إلى أن الأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - علقوا مع مدربهم داخل أحد الكهوف لمدة 18 يوما، ومن المقرر أن تظهر قصتهم في أحد أفلام هوليود.

ترشيحاتنا

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس الليبي

خبير اقتصادي: إنشاء الصندوق السيادي مبكرا كان سيجنبنا تعويم الجنيه

والدة الظاهرة الفرنسية تفتح النار على نيمار وألفيش بسبب السخرية من مبابى

أحمد موسى: 15 أغسطس آخر مهلة لسداد ضرائب العقارات

الترجي يدرك التعادل ويسجل هدفين في كمبالا سيتي بدوري الأبطال

محافظ الإسماعيلية يعلن عن مفاجأة سارة لشباب الخريجين

أزاراو يسجل هدف الأهلي الأول أمام تاون شيب البتسوانى.. فيديو وصور

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

برشلونة يسعى للتعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي

حبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر لضرب زوجته

15 دقيقة.. استحواذ أهلاوي وعجز عن فك شفرات دفاع تاونشيب .. صور

تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟