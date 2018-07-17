حكومة تايلاند: غدا موعد الظهور الإعلامي الأول لأطفال الكهف

قال المتحدث باسم الحكومة في تايلاند اليوم /الثلاثاء/ إن أفراد فريق كرة القدم الذين تم إنقاذهم من أحد الكهوف بالبلاد، وعرفوا بأطفال الكهف، سيظهرون إعلاميا للمرة الأولى في مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/ بصحبة مدربهم عقب الخروج من المستشفى.



وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الصحفيين سيتقدمون بأسئلتهم مسبقا لعرضها على طبيب نفسي، ليتم لاحقا طرح الأسئلة المعتمدة بواسطة مشرف، موضحة أن السلطات تخشى من تأثير الشهرة والاهتمام الإعلامي المفاجئين على الصحة العقلية والنفسية للأطفال، ما دعاها للسيطرة على المؤتمر بشكل كبير.



كما صرح بساكورن بونيالاك نائب حاكم مقاطعة شيانج راي، أنه سيتم إرسال الأطفال إلى منازلهم عقب المؤتمر، مطالبا ذويهم والصحفيين بالتوقف عن اللقاءات الصحفية لمدة 30 يوما لعدم إزعاج الأطفال في تلك المرحلة المبكرة، مشيرا إلى أنهم محميين بموجب قانون حماية الطفل الذي تحمي إحدى مواده الأطفال تحت الثامنة عشر من التغطية الإعلامية التي تسبب الأذى النفسي.



يشار إلى أن الأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - علقوا مع مدربهم داخل أحد الكهوف لمدة 18 يوما، ومن المقرر أن تظهر قصتهم في أحد أفلام هوليود.

